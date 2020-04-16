縣議員洪成發（左）呼籲政府拿出確切作法，落實照顧百姓生計和健康工作。（李金生攝）

無黨籍議員唐麗輝（右）也出席參加，一起關心攸關民生經濟與百姓健康的重大議題。（李金生攝）

新冠肺炎疫情一直燒不停，國民黨金門縣議會黨團在今（16）日的「紓困發現金、防疫要口罩」記者會中，呼籲執政黨不要再打腫臉充胖子，應先讓國內人人有口罩可用，再去搞口罩外交，並主張直接發放現金，才能紓解各行各業的困境。

這場上午10時在縣黨部登場，與全台22縣市議會黨團同步舉辦的記者會，由黨團書記長歐陽儀雄主持，邀請黨籍議員周子傑、洪成發、李應文、張雲德和許玉昭等人出席，無黨籍議員唐麗輝也到場參加，一起關心攸關民生經濟與百姓健康的重大議題。

歐陽儀雄指出，立法院國民黨團在14日朝野協商行政院「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」時，要求在第2階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾，但未被接受而協商破局，讓人十分遺憾。

歐陽儀雄表示，目前民眾最需要的紓困，發放現金才是最好的方式。原因是已有很多勞工被迫放無薪假和遭到裁員，生活陷入困境，各行各業哀鴻遍野，而政府發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，均屬「振興」方案性質，需待疫情趨緩後才能做到，所以金門縣議會黨團一致主張，發放現金才是當務之急。

縣黨部主委石兆（王民日）也指出，「紓困」是指民眾現在沒錢可用，政府要發錢救難，「振興」則是指政府鼓勵消費來促進產業復甦。台灣現在最亟需的是紓困，讓百姓日常生計得以維持，繳得出孩子的學費、付得出水電瓦斯費。例如美國現在採行史上最大筆、兩兆美元救全民的紓困案，重點便在發現金，只要年收入低於7萬5000美元的個人，均將獲得每人1200元美金的直接補助。

議會黨團也指出，衛福部公布口罩實名制為14天可領取9片，但口罩上會吸附細菌，與其教大家去蒸口罩，不如讓每個人不管是成人還是兒童，每天有口罩可以用，自已有餘力，再去幫助他人，否則「打腫臉充胖子」搞口罩外交，實在不是明智之舉。

黨團也呼籲中央疫情指揮中心公開詳細數據，說明政府是如何「擠」出這千萬片口罩來援助外國？同時希望民進黨政府放下成見，苦民所苦，理性討論，提出更好的排富機制，繼續協商，讓受影響的廣大百姓能早日受惠。

(中時 )