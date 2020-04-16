大陸國家統計局16日公布，3月份，隨著新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現逐步釋放的形勢，70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但整體較為穩定。一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格與2月相比，漲幅略有擴大，二手住宅銷售價格則微漲。

根據統計局初步測算，3月份，大陸4個一線城市新建商品住宅銷售價格與2月相比，由2月的持平轉為上漲0.2％，但漲幅比1月份回落0.2個百分點。其中，北京持平，上海與深圳分別上漲0.1％、0.5％，廣州下降0.5％。

3月份一線城市二手住宅銷售價格與2月相比，上漲0.5％，漲幅比2月擴大0.3個百分點，與1月份相同。其中，北京、上海、深圳分別上漲0.2％、0.3％與1.6％，廣州下降0.2％。

3月份，大陸31個二線城市新建商品住宅銷售價格與2月相比，上漲0.3％，漲幅比2月擴大0.2個百分點，比1月份擴大0.1個百分點。二線城市二手住宅銷售價格與2月相比，在連續兩個月持平後上漲0.2％。受到疫情影響，武漢新建商品住宅和二手住宅均無成交。

此外，3月份，大陸35個三線城市新建商品住宅銷售價格與2月相比，上漲0.2％，漲幅比2月擴大0.1個百分點，比1月份回落0.2個百分點，襄陽無成交。三線城市二手住宅銷售價格與2月相比，由2月的下降0.1％轉為上漲0.1％，漲幅比1月份回落0.1個百分點。

(工商 )