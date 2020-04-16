自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日宣佈Xilinx Versal自行調適運算加速平台（Adaptive Compute Acceleration Platform；ACAP）獲得三星電子採用，將運用於該公司的全球5G商業部署。賽靈思Versal ACAP提供通用、高靈活性且可擴展的平台，以滿足位於眾多地區多個營運商的需求。

三星電子網路事業部執行副總裁兼研發負責人Jaeho Jeon表示：「我們始終與賽靈思密切合作，以鞏固三星在5G技術的領導地位並開闢5G新時代的道路。現在，我們將賽靈思全新的先進平台運用於我們的解決方案。我們期望能進一步提升5G效能，並加速打造三星在全球市場的領導地位。」

Versal ACAP是一個高度整合、多核心且異質化的運算平台，可以在5G核心執行複雜的即時訊號處理，包括用複雜的波束成形技術提高網路容量。隨著5G基礎設施的需求與業界規範持續演進，5G對賽靈思眾所皆知的自行調適運算的需求也與日俱增。

在相同頻譜的情況下，5G需要波束成形技術以將多個資料流同時傳輸給多個用戶，這也是5G網路容量急劇增加的原因。然而，波束成形技術仰賴高度的運算密度和先進的高速連接（無論是on-chip或off-chip），以達成5G的低延遲需求。此外，不同系統功能分區的需求和演算法的運作，也讓處理效能和運算精確度變得更加廣泛。傳統FPGA面臨的最大挑戰在於，如何在有效應對這項需求的同時，還能滿足散熱條件和系統佔用空間限制。

Versal ACAP能以低功耗提供卓越的運算密度，以執行波束成形演算法所需的即時且低延遲的訊號處理。Versal AI Core系列產品中的AI引擎是由平鋪的向量處理器陣列所組成，這一特性使其成為實現所需數學運算功能，進而提供高運算密度、先進連接性以及部署後重新編程和重新配置能力的理想選擇。

賽靈思執行副總裁暨有線與無線產品部總經理Liam Madden表示：「三星是5G創新的開拓者，我們很高興能在其5G商業部署中扮演重要的角色。Versal ACAP將為三星提供優異的訊號處理效能和靈活應變能力，協助他們在現在和未來為客戶提供卓越的5G體驗。」

第一批Versal ACAP已經出貨給早期試用的客戶，並將於2020年第四季全面供貨。

(工商 )