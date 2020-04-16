台灣積極推動綠能逐漸展現成果，台電公司繼去年在彰濱工業區完成當時全國最大、裝置容量100MW（10萬瓩）的太陽光電場後，於台南將軍及七股區鹽灘地（鹽田光電場）再建置一座裝置容量達150MW（15萬瓩），台灣最大規模單一太陽能電廠，將占目前全台太陽光電裝置容量4％。台電已將其中40MW（4萬瓩）光電併入電網運轉測試。

台電表示，鹽田光電場使用超過46萬片高效率太陽能板，預計於今年8月底前全數併網，規劃未來每年將可發出2億度綠電，提供超過5.5萬戶家庭年用電量，相當於每年減碳8公噸。特別一提，從高空俯看，可以看到以台灣及台南虱目魚設計的太陽能板面整體意象。

台電說明指出，台南地區早期為曬鹽重要場所，該地長年日照充足，利用將軍區及七股區等已未生產的鹽灘地約214公頃、相當於300座足球場大小面積，投入資金達96.5億元，設置打造太陽能電廠。

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(中時電子報)