新冠肺炎重挫觀光業，也衝擊到高端年費卡市場，美國運通開出第一槍，原本今年起簽帳白金卡（俗稱「大白」）、長榮航空簽帳白金卡（俗稱「長白」）年費要從3萬5000元漲到3萬6800元，確定喊卡，而且還回溯至3月初生效，已經繳費的持卡人，會退回差額1,800元。

至於簽帳白金卡提供的免費國際機場接或送機服務，美國運通已經通知持卡人，2020年未使用之次數可展延使用期間至2021年3月底止。另外贈送給持卡人的HYATT亞洲指定酒店優惠勸，也展延效期到明年6月底止。

受到新冠肺炎影響，高端年費卡標榜的飛行、旅遊優惠，幾乎陷入「看不到吃不到」的尷尬局面，美國運通去年底宣布，今年3月起年費要從35000漲到36800元，如今被迫喊卡，下一步會否減收年費，已經成為國銀參考是否跟進的重要風向球。

國銀收年費的以航空公司聯名卡為主，三大發卡銀行，中信手中有以華航為主的大中華攜手飛、全日空兩張，至於新標到的華航聯名卡預計下半年要發，國泰世華有長榮航空聯名卡，台新則有國泰航空聯名卡，陸續丟出「留人」方案。

一般來說，航空卡優惠不外乎機票優惠、貴賓室、免稅品打折、生日哩程加碼等，但遇到這波停飛潮，單有航空卡也沒輒，最尷尬的是航空卡都有年費，卡片等級愈高、要繳的年費甚至上萬元，近期已經出現持卡人要求剪卡、減免年費要求，讓發卡銀行成為航空公司停飛下，另類的受災戶。

為了安撫持卡人，以台新國泰航空卡有專屬生日機票買一送一為例，可延長至6月底前開票，最晚年底出發。另外像是國泰航空世界卡的4次免費環宇商務通關權益，原需於年底前用完，台新也一口氣展延至2021年3月底。

除此之外，考量客戶海外消費減少，過往有門檻的5元1哩也大放送，台新國泰航空卡4月起海外消費都是5元1哩，表示雖然疫情期間無法出國購物，也可上網用力買。國泰世華銀行、中國信託都已著手評估，近期將推出優惠促刷活動。

(中時 )