竹東鎮生命紀念園區內公辦民營的「生命禮儀館」，13日晚上遭4名持棍棒男子闖入，砸毀一樓大廳6面門窗玻璃離去，業者將歹徒作案影片傳到新竹爆料公社，懷疑是遭非法殯葬業者報復，並向竹東分局警方報案。

畫面上案發時間在13日晚上8時45分，4名穿深色衣服、戴帽子和口罩的男手，闖入生命禮儀館一樓大廳，持手中的棍棒砸毀門窗玻璃，作後犯案時間不到20秒。

蔡姓業者在臉書PO文，指館內日前遭受不明人士破壞，也不排除是其他違法業者所為，他們從外地來到竹東經營新竹縣竹東鎮生命禮儀，為竹縣鄉親提供完善生命歷程的服務，合法委外經營，居然遭受到其他違法業者誹謗，排擠甚至遭到破壞威脅。

業者指相關監視畫面已交由司竹東分局處理調查，相信縣府及竹東鎮公所會協助警察單位替合法業者討回公道。

地方上盛傳，此案可能與業者檢舉同行「擋人財路」有關，竹東分局已調閱各路口監視器，期找出4名歹徒，追出幕後指使者身分。

竹東鎮生命禮儀館去年底委外營運，蔡姓業者認自己是合法公辦民營殯儀館，生意卻遭非法業者影響，2月委請律師向縣府檢舉，竹東鎮有禮儀公司未經核准設立，設置條件均不符合殯葬管理條例規定，依法應處30萬元以上罰金，並得連續處罰，希望縣府取締非法，保障合法。

竹東鎮公所接獲縣府轉發的檢舉函後，查報沿河鎮5家非法殯葬業者回報縣府，縣府3月中旬發文，將以鎮公所後續查報內容做為裁罰事宜。

(中時 )