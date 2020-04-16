【#LIVE】訪視勞工充電計畫 蔡英文：紓困先發現金！

針對世界衛生組織（WHO）提出13點說明他們與台灣多年來的交流與互動，蔡英文總統今天表示，這13點說明，正說明了台灣的參與並不完整，而是依照情勢和個案來決定可不可以參與，「這不是我們應該獲得的待遇」，我們應該獲得的是一個完整的參與權，讓台灣能獲得更多資訊也能把資訊貢獻給全世界。

台灣民間集資捐款在紐約時報刊登全版廣告，控訴世界衛生組織（WHO）把台灣拒於門外，WHO發言人賈撒列維克提出13點說明他們與台灣交流與互動情況。

蔡英文今天參訪台北南港洛碁大飯店，會後接受聯訪時表示，這段期間，很多國家都站來對我們表達支持，這次防疫也讓很多人認識到，台灣被孤立但有能力保護自己並且貢獻社會，這次我們靠自己穩定的處理，讓疫情能夠 降低，但如果我們能有完整的參與，對於我們處理疫情會更有效率更完整，也更有能力幫助其他國家。

對WHO提出的13點說明，蔡英文指出，這也說明了台灣的參與並不完整，而是依情勢決定我們可不可以參與，這不應該是台灣獲得的待遇，我們應該獲得完整的參與權，應該讓我們的資訊可以相互交流，讓我們的專家可以進入場內與其他專家共同交換意見，參與議題的討論。

她說，過去10年來我們對WHO提出187項請求，但70％被拒絕，WHO應該讓我們可以確保完整的參加，對於近期各界的肯定我們表達感謝，也希望未來與各國攜手，對世界衛生有所貢獻。

(中時 )