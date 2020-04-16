有多次竊盜前科，靠打零工維生的吳姓男子，今年4月持鐮刀潛入石碇一戶老夫婦家中行竊，被阿嬤撞見，還給了吳男1000元吃飯，吳男拿了錢卻在被害人家門口大搖大擺等警察來抓，臺北地檢署除在警方移送後將吳聲押獲準，讓他吃牢飯，16日依加重強盜罪將他起訴。

以往一直在雲林、臺南等地活動的吳姓男子，今年初才北漂落腳新北，在石碇打零工維生。今年4月間，吳男帶著一把鐮刀，由後門潛入打工處附近的一處民宅，當時屋主老夫婦正在客廳看電視。

阿嬤口渴到廚房倒水，發現了手持鐮刀潛入的吳男，被嚇得不敢動彈的阿嬤，試著拿出1000元給吳男，叫他「拿去呷崩」，客廳中的阿公發現有異，淡定的打電話報警。

吳男拿了錢，收起鐮刀直接由客廳走出被害人家中，並在門口安靜等候獲報趕到的員警將他逮捕。

北檢在警方移送複訊時，以吳男居無定所，又涉犯重罪，向法院聲羈獲準，16日依加重強盜罪將他起訴。

(中時 )