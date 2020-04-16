台灣與美國在上月中旬簽署防疫聯合聲明，美國將為台灣保留30萬件防護衣原料。外交部北美司司長姚金祥今天表示，15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，剩下另一半還在規劃中。

為共同對抗新冠肺炎，台美簽署聯合聲明，進一步強化雙方諮商與合作機制，相關抗疫措施包括：快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。

此外，美國為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，讓第一線醫護可以安心；台灣口罩產能足夠以後，也將每周提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

至於我國第二波的口罩捐贈美國，包含了麻州、密西根州、賓州等疫情較嚴重的地區。姚金祥說，今天將會啟運口罩，但由哪一家航空公司運送尚未確定，過去也是有經由Fedex、UPS運送的經驗，我們希望能在最快時間送完。

(中時 )