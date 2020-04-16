據大陸國家衛健委通報，截至昨日（15日），大陸新增確診病例46例，其中34例為境外輸入病例，12例為本土病例（廣東5例，黑龍江4例，北京3例）；無新增死亡病例。

綜合各地衛健委通報，昨日北京朝陽區新增報告境外輸入關聯病例3例，疑似病例1例，無新增無症狀感染者；無新增報告境外輸入確診病例。

廣東新增境外輸入關聯確診病例5例，分別為廣州報告4例（3例為無症狀感染者轉確診，1例為密切接觸者轉確診）、佛山報告1例（為無症狀感染者轉確診）。新增無症狀感染者12例，均為廣州報告。全省無新增境外輸入確診病例。

黑龍江新增本土確診病例4例、新增無症狀感染者11例（哈爾濱市），現有本土確診病例23例；新增境外輸入確診病例16例，均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無症狀感染者1例。

大陸現有本土確診病例1,107例（其中重症病例95例），累計治癒出院病例77,892例，累計死亡病例3,342例，累計報告確診病例82,341例，現有疑似病例63例。累計追蹤到密切接觸者722,007人，尚在醫學觀察的密切接觸者8,484人。

(中時 )