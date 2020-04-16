新埔鎮農會直營的新農民市場因空間寬敞，蒐羅在地小農自產的農產品、加工產品，還有可採買全國各地區農會特色產品，吸引不少民眾上門，近日參與食農場域加值計畫，「微整形」入口、美化外牆，並優化教育推廣訓練的空間等，期望能使營收持續成長。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔新農民市場及周邊設施使用已有一段時間，透過新埔新農民市場週邊食農教育場域加值計畫，重新規畫現有空間，調整食農教育場域，並整合在地農業特色及景觀，加強地產地消，翻新計畫將於年底完成。

新竹縣長楊文科指出，新農民市場不僅可讓消費者採買到在地小農出產的產品，也提供一個不售盤商剝削、農民可直接上架的平台，農民可自主管理、定價、上架，且消費者可以追溯生產履歷，農會也會輔導農民取得三章一Q（有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、台灣農產生產溯源QR Code），更具保障。

新埔新農民市場為全縣第二所，原本為四座稻穀倉庫，2007年改為農產直銷中心，並將原有集貨運銷場域活化轉型為農業產業交流中心，還有特色餐飲服務、居民研習場所、工坊教學研習、休閒旅遊服務中心等，功能多元。

新埔鎮農會指出，除了販售在地小農生產蔬果菜肉外，還有具有客家特色的梅干菜、福菜和酸菜，另外也能選購全台特色農產品，如阿里山茶、日月潭紅茶、台南黑麻油等，吸引在地及鄰近縣市消費者前往採購，年營收上千萬，還有全台超過3分之1農會前往取經。

(中時 )