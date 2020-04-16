日本至4月14日止，已有162人因患新冠肺炎死亡，其中有2成、共36人是在醫院住院時感染新冠病毒而死。

日本《每日新聞》報導，根據各都道府縣至14日公布的資料，162名新冠肺炎死者中，至少有2成是在院內感染，若加上不公開的病例，還可能達3成。此外，若再加上住老人院或往返於日照服務中心等設施而遭感染的死者則達64人, 占比高達近4成。

報導引述熟悉傳染病的專家菅谷憲夫的發言指出，「新冠肺炎的特徵是無症狀患者多，因此容易發生院內感染。應該積極擴大病毒篩檢，以防止疫情擴大。」

《每日新聞》統計日本的染疫死亡病例指出，男性死亡的病例是女性的2.5倍，60歲以上的死者占8成。162人當中，至少有34人原本就有心臟疾病、肺氣腫、糖尿病等宿疾。

報導中還統計指出，從出現發燒等症狀，接受病毒檢測發現是陽性，至死亡為止的日數大約是4至40天，確診當天死亡的最多，共有11人。確診後第8天和第9天死亡的各有4人。此外，也有死後才確診的病例。

日本的醫院、老人院等發生院內感染的情形不少。札幌市的札幌呼吸器科醫院住院中的60至90多歲的3名男患者死亡。東京都台東區的永壽綜合醫院發生大規模的群聚感染，已有24名住院患者死亡。群馬縣伊勢崎市的老人院「藤和苑」已有3名80多歲男性長者死亡。

為何男性染疫患者死亡率較高呢？菅谷表示，「目前還無法有科學性的說明」，「通常的肺炎也是男性的死亡率較高，有可能是受到抽菸習慣的影響。

(中時電子報)