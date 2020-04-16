在台灣擁有 2100 萬用戶的即時通平台 LINE，繼先前與衛生福利部合作，推出有阿中(陳時中)部長金句的防疫貼圖，造成轟動。在這一份防疫宣導免費貼圖下載時間結束(4月15日止)後，LINE 隨即又送上了第二組防疫貼圖，這一回請來 LINE FRIENDS 人氣主角熊大、兔兔與莎莉，用貼圖告訴大家怎麼維持社交距離，還有咳嗽禮儀，疫情期間真的是超級實用的啦！

LINE 官方部落格宣布，推出「熊大健康防疫貼圖」，讓熊大、兔兔、莎莉陪伴用戶一起對抗病毒；不僅如此，喜愛發揮創意的朋友，還可以利用 「LINE拍貼」 App 套用「宅在家我OK」個人圖片特效，就可以自製可愛貼圖，上架送審唷。

「熊大健康防疫貼圖」限時免費下載

LINE 「熊大健康防疫貼圖」2020/4/16 至 2020/7/8 期間，提供限時免費下載，自下載起90天內都可自由使用。貼圖中熊大率先戴起了口罩，還刻意跟兔兔保持社交距離，而且兔兔決定宅在家，減少出門頻率。還提醒了咳嗽禮儀，並鼓勵大家在疫情期間要吃得健康、注意體溫，多運動！平時用來關心家人、朋友也很好用！此外除了在聊天室使用，貼文串中限時動態也可以使用這組貼圖。

LINE拍貼APP推出6款應景防疫圖框，可供自製防疫貼圖。(摘自LINE BLOG)

「LINE拍貼」新增限時防疫主題圖框

疫情期間，「LINE拍貼」自 4 月16日起，到5月31日止，新增 6 款應景的防疫模板，可以將自己選定的照片快速加上口罩，或是勤洗手提醒圖框。如果想要的話，還可以送審，上架專屬的貼圖！並且邀請親朋好友來購買唷。

LINE 推出個人圖片特效 。(摘自LINE BLOG)

LINE 個人圖片特效登場

為了提醒用戶能夠「宅在家」協助防疫，LINE 也首度推出十款不同標語或角色的圖片，可套用在 LINE 個人圖片當中。主題標語包含「宅在家我OK」、「保持社交距離」等，完成還可以分享貼文串，讓更多朋友看到一起響應！LINE 提醒，加上個人圖片特效的圖框後，原始個人圖片將會自動保留，若要還原請從同一連結進到設定畫面，點選圖片右上方的「回溯」標誌即可。

(中時電子報)