台中女國中生段考作文「常常想起那一雙手」，獻給衛福部長陳時中。（照片來源：蔡其昌臉書）

新冠肺炎疫情延燒，衛福部長陳時中擔任疫情中心指揮官，站在第一線抗疫，表現有目共睹，人氣爆棚，全台男女老少都愛他，就連國中生段考作文「常常想起那一雙手」，都獻給暖男部長，讚他「看似粗糙、厚實的手，好似一個防護罩，像是在說：『臺灣不用怕，臺灣有我罩！』。

立法院副院長蔡其昌在臉書分享一篇國中生作文，題目是「常常，我想起那雙手」。這篇作文出自大甲日南國中王同學之手，文章中寫道：「『當初陸配子女選擇國籍，其實可以選擇臺灣，既然沒有選擇臺灣，那後果就要自己承擔，自己安排。』想當初一聽見這句話，我就深深著迷於他（陳時中），他那霸氣的言論，在這防疫的非常時期，給人增添了不少安心的感覺。」

王同學更說：「不知為何，喜歡上了那雙手，那看似粗糙、厚實的手，好似一個防護罩，像是在說：『臺灣不用怕，臺灣有我罩！』。

這篇文章由日南國中老師轉給蔡其昌，老師表示，學生目前國中二年級，這是她在段考時所寫的作文。通常這個題目大部分寫的會是媽媽，有些會寫清潔隊員，但他的學生寫阿中部長，表達她對國家防疫團隊的感謝。

老師也盛讚：「阿中部長率領的防疫團隊，嚴格守護台灣、成效斐然，不但舉世讚譽有佳，連忙於考試的國中生都有感。台灣防疫做的很紮實，台灣人是幸福的！」。

(中時電子報)