德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）在15日記者會上被問及台灣捐贈口罩一事，並未表示感謝，也避談「台灣」一詞，僅以「其他國家」形容。對此，我外交部發言人歐江安表示，我方捐贈口罩沒有政治前提，也沒期待對方感謝我們，這是作為一個負責任國際社會成員該盡的義務。

歐江安說，她不方便代表德國政府發言人回答為什麼沒提台灣，但是台灣會捐贈口罩是很單純認為應該要盡到負責任國際社會成員該盡的義務，捐贈口罩沒有政治前提，也沒期待對方感謝我們。

歐江安又說，過去我們接受過其他國家給的援助，今天在兼顧國內防疫需求的強況下，台灣有能力也更有意願幫忙。當我們照顧好自己，行有餘力的時候，本來就該盡負責任國際成員的義務。

德國在台協會處長王子陶2日在臉書發文表示：「在這危機發生之初，台灣就已採取一系列明智的措施，以避免病毒在國內擴散。多虧有關單位關鍵的作為與民眾的合作，至今這些措施都相當成功。對此，我們向台灣表達崇高的敬意。新冠肺炎目前已發展成全球瘟疫，尤其強烈侵襲歐洲及德國。台灣現在已有能力將其技術及醫療用品，提供其他國家對抗病毒。這7百萬個口罩捐贈給不同歐盟國家，其中包含德國，真的是一場及時雨，對此我們表達由衷的感謝。」

台灣捐贈給德國等歐洲國家的口罩9日運抵德國法蘭克福機場，多位德國國會議員、邦議員、歐洲議會議員親自到場迎接，並表示謝意。

(中時 )