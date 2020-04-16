高市再度查獲大社一家小吃店有女陪侍，違反中央規定，因此予以開罰。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市再度查獲大社一家小吃店有女陪侍，違反中央規定，因此予以開罰。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市警察局副局長王欽源（左起）、衛生局長林立人、經發局副局長王宏榮今天召開記者會，說明市府稽查成果。（柯宗緯攝）

中央流行疫情指揮中心宣布9日起，全國酒店、舞廳全面停業，包括實際經營有男女陪侍的行業。高市府聯合稽查小組連日來稽查86家業者，發現其中2家違規，除日前公布的左營小吃店外，又再查獲大社小吃店有違法陪侍，將依法開罰3000至1.5萬元。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央明文訂定須停業的業種為酒店及舞廳，因此若違法營業，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰5萬至100萬元。而這兩家小吃店不在中央規範的行業別，卻有女陪侍，因此依違反傳染病防治法開罰。

警察局副局長王欽源指出，聯合稽查分別在轄區發現兩家小吃部陪侍狀況，當場請業者立即停業，衛生局同仁依傳染病防治法開罰，另外透過警察M-Police系統對相關從業人員調查，沒查獲居家檢疫或居家隔離的對象。

經發局副局長王宏榮表示，希望業者配合防疫政策全面停業，會全面查完，從9日當日開始查，直到15日查了86家，是包括酒店、舞廳、視聽行業等，後續將針對352家疑似有男女陪侍的店家加強稽查。

另外，衛生局長林立人指出，為防堵境外移入登革熱疫情，針對3月20日從登革熱流行區返台民眾，包括市民及外籍移工等，在居家檢疫期間逐案完成登革熱檢驗，截至15日累計採檢208人、抗體呈陽性54人，其中1人有頭痛、肌肉疼痛等疑似症狀，抗體陰性為153人、1人檢驗中。

(中時 )