警方將6人依恐嚇、傷害、妨害自由等罪將6人送辦，當場查扣空氣衝鋒槍、榔頭等犯案工具。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市48歲陳姓男子因積欠他人60萬元債務，16日於北區中清路家中，遭58歲陳姓男子等6人為首討債集團，以榔頭、空氣槍衝鋒槍毆打、滿頭鮮血，經送醫後無大礙，警方將6人依恐嚇、傷害、妨害自由等罪將6人送辦，據了解，犯罪事證影片約4分11秒，為同行犯嫌拍攝，事後轉傳朋友遭PO上網，震驚社會。

被害人雙手遭綑綁，期間還不斷遭受榔頭、空氣槍衝鋒槍毆打，畫面相當血腥，雙方因債務問題，陳姓犯嫌向陳姓被害人討債未果、爆發口角，陳嫌率眾到陳姓被害人家中「動私刑」，另一名犯嫌則拿起手機全程拍攝，紀錄討債過程。

第二分局偵查隊長陳聖偉指出，其中1名犯嫌負責討債錄影存證，錄影後並傳給朋友，朋友再轉到其他朋友群組，接著被PO上網。事後6名犯嫌遭警方逮捕，傳喚關係人到案時有人哀求警方不要講出去，擔心事後遭報復。

第二分局偵查隊長陳聖偉指出，陳姓被害人事發迄今尚未到警局報案，但此案屬嚴重刑事案件，警方主動偵辦，目前由地檢署檢察官指揮偵辦。警方指出，該集團並非職業討債集團，但6名嫌犯均有恐嚇、傷害、妨害自由等前科，警方當場查扣空氣衝鋒槍、榔頭等犯案工具。

(中時 )