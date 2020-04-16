針對中央的防疫戰略，台北市長柯文哲曾多次批評，並多次與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中槓上！有網友表示，3月的時候確診人數開始增加，接著又發生口罩外交、蒸口罩以及清明連假出遊潮等事，他說還以為柯文哲跟陳時中聲望要黃金交叉了。未料，近期口罩預購方便，疫情目前又穩定下來了，他直言，柯文哲整個被陳時中海放了。

網友seabox在PTT撰寫「柯文哲是不是完全被陳時中拉開了」一文。他指出，3月的時候，確診人數開始增加，然後又來口罩外交、蒸口罩以及清明連假一堆人出去玩，上禮拜他還以為柯文哲跟陳時中聲望要黃金交叉了。然而，這情況下，民眾黨跟柯文哲狂打口罩，結果疫情穩定住了，質詢口罩數量，隔天人家馬上拿出數據，柯文哲吹捧的口罩販賣機也沒多厲害，有人反映兒童口罩很難買，防疫中心也馬上有對策。

此外，該網友說最近陳時中也沒講錯話，柯粉也沒雙標可以打，平常要酸順時鐘、逆時鐘的，這幾天也安靜了，口罩預購又方便，疫情目前又穩定下來了。他直言，柯文哲整個被陳時中海放了。

網友則紛紛表示「被人看破手腳了」、「拉開惹」、「柯意外嗎」、「難怪有人說柯文哲第一任拿得出政績，是因為民進黨借將，現在撕破臉完全打回原形」。不過也有網友認為「中央慢半拍，還是台北市比較快」。

(中時電子報)