驚！1.4萬人放無薪假 竹科也有700人 11:442020/04/16 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部16日公布截至4月15日止，目前實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4,821人，與前一周相比暴增220家、6,262人，而且不只是以住宿餐飲業為主的台北市、新北市慘兮兮，就連新竹科學園區在這一周實施無薪假的家數或人數都大幅增加，人數來到704人。 從縣市別來看，實施無薪假的企業家數前三名分別是台北市162家、4,390人，新北市137家、2,337人，台南市也超越高雄市，目前有50家、1,537人。另外，桃園市雖然只有40家企業實施無薪假、但人數也高達1,054人。 (工商 ) #實施無薪假 #新北市 #台北市 #一周 #無薪假 也許您會感興趣 推薦閱讀 難逃疫劫 全台無薪假邁向9,000人 04:092020/04/12 財經要聞 新北市場沒戴口罩要開罰 黃珊珊：沒必要 12:312020/04/12 生活 新北景點二階段管制 即時影像供民眾參考 17:462020/04/12 生活 迪士尼世界4.3萬員工放無薪假 10:502020/04/13 財經 無薪假到桃市府打工 1038個名額開放報名 14:022020/04/13 生活 獨》躲無薪假通報、雇主逼全職勞工改時薪 勞動部：違法！ 17:212020/04/13 財經 專家傳真－從無薪假 談中小企業重生之作法 04:102020/04/14 產業特刊 居檢大減萬人 新北防疫旅館 入住率4成 00:512020/04/14 生活新聞 松山慈惠堂防疫不落人後 守護新北市民安全 19:152020/04/15 社會 無薪假勞工 南投縣府幫找工作 04:102020/04/16 地方新聞 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 歡慶「零」確診！全家商品預售咖啡第二杯0元 - 財經 - 工商 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家大驚：太詭異 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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