勞動部16日公布截至4月15日止，目前實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4,821人，與前一周相比暴增220家、6,262人，而且不只是以住宿餐飲業為主的台北市、新北市慘兮兮，就連新竹科學園區在這一周實施無薪假的家數或人數都大幅增加，人數來到704人。

從縣市別來看，實施無薪假的企業家數前三名分別是台北市162家、4,390人，新北市137家、2,337人，台南市也超越高雄市，目前有50家、1,537人。另外，桃園市雖然只有40家企業實施無薪假、但人數也高達1,054人。

(工商 )