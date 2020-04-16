證交所表示，恩德（1528）因違反重大訊息規定，將處以3萬元違約金。 證交所指出，恩德於109年4月13日董事會決議調整股東會議程案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第17款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，核已違反前揭處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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