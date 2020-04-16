新冠肺炎疫情持續延燒，重創各產業，為了協助勞工度過難關，勞動部在特別預算中爭取10億元、擬協助最多50萬名勞工首年利息補貼，據了解，此次不限投保勞保才能申請，甚至連沒有投保勞保的勞工，還可以用自述等方式申請最高10萬元的紓困貸款。

據勞動部今天發布統計指出，全台已有588家事業單位、1萬4821人實施無薪假，仍以住宿及餐飲業為主共有150家、4495人實施，金屬機電工業也有44家、2856人實施，批發及零售業則有135家、2101人實施。

據了解，原本紓困貸款僅針對失業及無薪假勞工可以申貸最高利率1.845％的紓困貸款，但許多勞團反映，部分勞工可能連勞保保費等都負擔不起，因而只能選擇國民年金，因此開放有工作證明的勞工就可以來申請。

勞動部部長許銘春今天表示，勞工的紓困貸款希望針對經濟上有需求的勞工提供協助，原本規劃資格條件時無論要透過在職勞工或自營作業者的投保證明，但其他部分如未投保的勞工有需求，但設定條件排除他會有照顧不周的地方，因此，「勞工紓困貸款只要有需要就可以申請」。

至於部分勞工較難提出工作證明，許銘春指出出，會在後續與銀行團協商時，會用較寬鬆的方式讓有需求的勞工可以申貸，勞動部補貼第一年利息，讓有需要的勞工可以申貸。

(中時 )