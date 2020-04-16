今日跨黨派立委吳玉琴、林奕華、蔡壁如、陳椒華等人於立院中興大樓一起召開記者會，呼籲行政院將《公共衛生師法》送至立院審查，讓公衛人員透過專業證照的檢核與肯定，避免人才流失。

今日包括臺灣大學公共衛生學院院長詹長權，台灣公共衛生學會理事長陳保中，及民眾黨立委蔡壁如、高虹安，國民黨立委李徳維、林奕華，民進黨立委吳玉琴，及時力立委陳椒華等人，都到場出席。

高雄醫學大學公衛系代表彭紫瑄說，公衛人因為有統計與流行病學的基礎，能夠调查、分析並監測，甚至預測疫情的走向,提供正確防疫政策制定的參考素材。在政策制定時，也因具備衛生行政的概念，能協調整合防疫，並且對現有的醫療照護體系乘載做緊急應變能力規劃，才不會產生負荷超量的問題。

吳玉琴表示，目前有每年有500多位公衛系學生畢業，但沒有專業認證，讓大家很茫然，不曉得未來工作是什麼。林奕華指出，目前朝野各黨有7個《公共衛生師法》版本，但因牽涉到專業認證，要等政院本出來才能審議，希望《公共衛生師法》能在本會期盡快通過，建立起台灣的里程碑。

(中時 )