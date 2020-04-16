英利-KY(2239)今年第1季受到新冠肺炎疫情影響，單季營收36.17億元，年減近3成，創下4年來單季新低。不過，4月起供貨恢復正常，車市樂觀預期今年車市有機會谷底反彈，法人預期該公司第2季營收將出現大幅彈升。

該公司2019年合併營收為222.40億元，年增率1.76％，再創歷年新高，稅後歸屬母公司淨利6.44億元，每股盈餘5.46元。主要2019年大陸汽車市場大環境的下坡，衝擊整體汽車供應鏈，毛利率由2018年19.41％降至16.84％，且美中貿易戰等因素造成人民幣貶值，公司呈列金融評價損失(業外匯損)全年0.14億元，使得營收過新高但獲利未能創高。

今年第1季農曆年節期間大陸爆發新冠肺炎，許多城市實行隔離封鎖及封閉式管理，影響了民生消費及製造生產力，英利-KY營運主體座落於大陸各省分，於農曆年節後各廠區因受疫情影響，開工日期有不等的延後，但至3月中旬所有廠區皆已回復開工。不過，營收還是受到影響，2、3月營收都降到10億元以下，使得第1季整體營收年減29.3％。

英利-KY表示，儘管2、3月因為疫情影響導致工作天數減少、產能下降，但車廠客戶尚未修減年度銷售目標，可期待訂單遞延的現象。例如高階車廠客戶北京奔馳於復工後拉貨需求提升快速，現已回復至正常供貨產能，4月甚至有加班的情形，顯現高階車款銷售受大環境影響較低，其餘車廠客戶3月過後產能也逐漸回復中，英利-KY生產端在第2季能完全回復正常軌道。

大陸政府陸續出台刺激車市的政策，已有不少地方性的購車補貼、解除限購、鼓勵淘汰老舊車等政策，隨著大陸地區疫情逐漸受到控制，車廠樂觀看待下半年車市表現，有機會出現一波銷售潮。

(時報資訊)