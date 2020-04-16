新冠肺炎疫情蔓延全球，繼大陸之後，歐美等先進國家也無一倖免，台灣雖與大陸往來密切，但因即時禁止外籍人士入境、疫情透明、勤戴口罩等策略超前部署，防疫成效獲得國際肯定。牙醫師史書華今天在臉書透露，台灣防疫超乎預料太多，現在就只怕「豬隊友」。

圖為牙醫師史書華。(摘自盾牌牙醫史書華臉書)

史書華在臉書《盾牌牙醫史書華》粉專發文指出，目前台灣防疫令人驚艷，真要形容，大概是公園打球打得不錯的阿伯組隊，然後拿到NBA總冠軍那麼令人驚艷；或是台灣高中生本來組隊想打甲子園，結果不小心贏了世界大賽那種驚艷；再或是平常校隊網球練球打一打，結果會外賽打進去，連過三巨頭贏溫布敦冠軍的那種驚艷。

史書華讚嘆「總之，超乎預料太多了，現在就只怕豬隊友」。網友則紛紛留言回應「形容真是生動又精準」、「有SARS經驗真的差很多」、「腦袋裡浮現阿中部長跟張上淳醫生運球的畫面」、「應該是沒想到世界盃的球隊結果表現居然荒腔走板…」；也有不少網友提醒「台灣的下半場千萬不能得意忘形啊！拜託大家守住！！！」、「51即將到了，大家乖乖阿...不要趴趴造」。

(中時電子報)