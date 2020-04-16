國民黨台南市議會黨團成員一起向政府要求「紓困發現金、防疫要口罩」。（程炳璋攝）

旅行社領隊陳姓男子訴苦很多同行失業與被迫轉行，政府的補助方案根本不夠。（程炳璋攝）

周姓遊覽車業者（右一）建議政府取遊覽車的牌照稅。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎確診數趨緩，經濟紓困聲浪隨之而起，國民黨台南市黨部主委謝龍介16日率領國民黨台南市議會黨團，找來民間業者訴苦，聯席要求政府「紓困發現金、防疫要口罩」，強調收入在一定水平以下，不需審查一率發放。

謝龍介16日上午帶領8位國民黨議員召開說明會，表明國民黨立場，強烈要求執政黨政府在紓困上，應以發現金取代發酷碰券，口罩要在供應無虞下，才能送他國。

針對發現金有排富條款，國民黨與民進黨版本不同之處，在於只要收入在水平以下，一率不需政府審查，直接發放，對人民更友善，民進黨版本則還需經過審查才能核准。

謝龍介表示，最近3周來，國民黨提出用發現金來紓困，民進黨卻一直要作酷碰券，照酷碰券的制度，人民要花4000元才能有1000元的優惠，根本不符民情。

針對口罩發放，謝龍介提出即刻起應由鄰里系統直接免費發送給人民，讓每人在每兩周就可拿到一批口罩，解決長輩排隊買口罩的問題。

國民黨台南市議員輪番發言，王家貞表示，人民根本不懂酷碰券的名稱與使用方式。盧崑福不滿看到藥局還有民眾排隊，政府為何要將口罩送人？許至椿提出，發送現金手續申請要簡便，才能造福人民。蔡淑惠呼籲黃偉哲帶頭發放口罩券。

尤榮智批評中央發布警報簡訊的11處景點幾乎都在南部，其中有4處在台南，這樣的作法感覺在糟蹋南部人。李中岑提到年輕人失業問題嚴重，大家需要的是錢，不是酷碰券。曾培雅提醒政府，政策要讓人民有感。

台南市遊覽車工會理事周姓男子，遊覽車公司生意冷清，每月卻要照時發薪水，政府只免除燃料稅，但牌照稅仍要繳一半，他建議牌照稅也要免除。

旅行社陳姓男領隊表示，現在已有很多同行因為沒遊客帶，被迫轉行或失業，政府的紓困方案根本不夠。他語帶酸言表示，酷碰券應該讓有錢人來用，收入在水準以下的人民要全面發現金。

(中時 )