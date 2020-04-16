面對美國新冠疫情持續延燒，NBA官方不得不認真考慮本季提前取消可能性，根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，在NBA現有規則下，並未明定沒打季後賽如何決定總冠軍，NBA打算採取開放態度，其中包含考慮投票決定總冠軍！

雖從帳面成績來看，3月12日宣布無限期停賽的NBA，戰績最佳球隊是拿53勝12敗的公鹿，整整領先西區第1湖人3場勝差，假如真的必須在取消剩餘賽季的情況下選出總冠軍，公鹿絕對位居最有利位置，卻可能遭到其他球隊反對。

還有另外一種可能性則是，畢竟例行賽還差1個多月沒有打完，且沒辦法進行季後賽的話，整個賽季變成支離破碎，NBA或許也會考慮投過各隊投票方式，決定本季最後不會產生總冠軍，反正NBA在5月1日之前都不會給出明確決定。

只是到現在為止，NBA總裁席爾佛都沒放棄任何重新開打的可能性，更積極尋求各種可行復賽方案，畢竟就算過往曾碰過多次「停擺」賽季，NBA卻從未沒有出現「無冠」結局，但以目前美國新冠疫情來看，取消本季機會越來越大了。

(中時 )