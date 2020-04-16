新竹市議會國民黨團要求政府給民眾免於排隊買口罩之苦，拚外交要先顧好國人需求。（邱立雅攝）

疫情期間，蔡政府雖推出口罩3.0版本以及酷碰券振興經濟，但民眾買口罩仍大排長龍，民怨難息。新竹市議會國民黨團16日召開記者會，針對新冠肺炎所帶來的經濟衝擊，呼籲政府接地氣，採用現金紓困方案，真正符合民眾的需求，同時要求要口罩免排隊，在拚外交同時先顧好本國人。

新竹市議會國民黨團主張政府應接地氣、貼近民意，以現金方式紓困，讓真正經濟受到嚴重衝擊的家庭，能夠獲得喘息的機會，讓真正有需要的民眾「看的到也吃的到」。國民黨團質疑，目前政府所提酷碰券，民眾必須先從口袋裡掏出4000元消費，才能獲得政府補助的1000元，不符合一般人的消費習慣，真正困頓的人可能連4000元都拿不出來，如何刺激消費、振興經濟？

黨部主委許修睿呼籲中央政府聆聽地方的心聲，也要接地氣貼近民意，應該盡快從善如流，發放現金紓困。目前民進黨政府所提的政策是需要繁複的申請制度，而且只有特定對象有機會獲得補助，國民黨所提政策，有超過1700萬人可以受到紓困的幫助。

黨團總召吳青山也指出，新竹市許多餐廳、店家也都撐不下去，受到影響的企業主與勞工不計其數，工作都沒了，如何再為了領1000元先去花費4000元呢？酷碰券是很不合情理的邏輯，呼籲政府懸崖勒馬。發言人陳啓源補充，2008年金融海嘯時，當時蔡英文也曾疾呼發現金紓困，現在民進黨卻採用手續繁複的酷碰劵，根本是超時空打臉自己。

此外，發言人黃美慧秀出照片指出，目前口罩日產1500萬片，但路上藥局還是大排長龍，蔡政府卻在這時候用口罩做外交，她相信民眾樂見行有餘力時支援國外，但是當國人自己卻還買不到口罩並不恰當，國民黨團要求政府一定要讓人民「要口罩免排隊」。

(中時 )