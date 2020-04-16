繼15日創下股價新高後，港股上市的香港外牆工程承包商華和控股16日早盤大幅低開，隨後快速跳水，開盤僅3分鐘，股價暴跌逾80％。截至上午11時25分，報0.44港元，重挫84.22％，市值為4.4億港元

富途資訊報導，華和控股15日收報2.79港元，創上市以來新高，較發行價0.5港元，累計飆漲4.4倍，但16日股價暴跌，已跌破發行價。華和控股第一大股東持股比例達到75％，屬於股權高度集中股。

華和控股是一家在香港發展成熟的外牆工程承包商，專注於窗戶方面。外牆工程可分為窗戶、窗口牆系統、幕牆系統及其他外牆組件。該公司專注於為新建樓房提供設計及建造服務，以及就現有樓房提供翻新服務。

報導援引市場人士說法稱，由於港股無漲跌幅限制，在港股上市未滿一年的個股暴漲暴跌的現象較多，要留意小市值、股權高度集中且股價異常的個股風險。

(工商 )