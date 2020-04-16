新冠疫情持續衝擊景氣、影響勞動市場，蔡英文總統與勞動部部長許銘春16日前往北市南港洛碁大飯店訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」，實地瞭解企業辦理訓練及勞工參加訓練的情形，並勉勵受疫情影響營運的企業與勞工。

據勞動部最新的無薪假最新統計，有588家事業單位、1萬4,821人遭放無薪假。勞動力發展署北分署表示，洛碁大飯店全台共有17個分館，勞工人數達591位、此次無薪假實施人數達365位，為北北基宜花金馬範圍內實施減班休息人數最多的事業單位。

北分署指出，洛碁大飯店4月1日起實施減班休息，勞工減損薪資平均達1.1萬元餘、最高則有3萬元餘，4月8日後便開辦「充電再出發」計畫，參加充電再出發人數達342人，預計事業單位辦訓費用261萬餘元，預計核發3個月訓練津貼達1,500餘萬，而課程以包括日文、韓文及英文等商用外語為主，協助企業與勞工走過景氣低潮。

(工商 )