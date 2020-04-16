崔慈悌／台北報導

華航運送防疫物資給各國，遭質疑無法辨識是台灣或是對岸捐贈，也引爆華航更名問題。 對此，蔡英文總統今天表示，華航正名的問題核心在於辨識性，未來對於代表台灣的事物能有更強的辨識性「這也是我們要一起努力的」。

我國捐贈逾千萬片口罩給各國，並由華航陸續運送至歐美等國家，不過華航機身標記的華航名稱「China Airlines」，網友質疑會被誤認為是中國的航空公司，讓人以為是中國送的口罩，引發要求華航更名爭議。

蔡英文總統今天接受媒體聯訪表示，蔡英文說，「華航正名」的問題核心在於辨識性，台灣人民這次有這麼大的感受，主要是因為有很多的外國人，並沒辦法辨識台灣和中國，因此對很多台灣人民來講，希望要求來自台灣的我們能夠有足夠的辨識性。

她肯定行政院長蘇貞昌日前要求華航強化台 灣標示的說法，讓我們強化台灣在各面向的事件，或者的飛機、或其他代表台灣的事物上都能夠有更強的辨識性，這也是我們要一起努力的。

由於近日來民間也集資發起在紐約時報刊登全版廣告，向世界衛生組織提出控訴，並強調「台灣可以幫忙」，蔡英文表示，這幾天看到國民的創意也都很好。

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(中時 )