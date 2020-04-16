吳敏菁／彰化報導

新冠肺炎對經濟衝擊持續擴大，國民黨串聯全國各縣市議會黨團都同步發出發現金的訴求，彰化縣議會黨團16日上午舉辦記者會，要求拋棄補釘式紓困方案，直接發現金給全國民眾，簡化各行各業紓困申請手續。

彰化縣議長謝典林表示，美國、日本也都是發放現金，疫情還在延燒，應該直接發現金給民眾，才是最直接，要買什麼也可以買，現在是過生活都有問題，要緊是怎麼渡過，三餐得先溫飽，學電費、學費繳得起，基本需求得到滿足，等疫情穩了，再來提振興發案，把經濟救起來。

黨團表示，江啟臣指出，國民黨團支持行政院紓困方案，但設有門檻「移緩濟急」變成「緩不濟急」，將提出黨版紓困修正案，具體建議政府發放現金，達到「安家安心」、「照顧弱勢」、「刺激消費」、「直接有效」4項目標。資料顯示，統計到3月底止，放無薪假7916人，勞動部長也表示今年第4季，無薪假人可能突破2萬人，但各種紓困方案，都訂有相當門檻且需要經過申請核可。

國民黨團主張，「艱困企業協助」、「紓困觀光產業」、「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」3項合計約582億預算，應比照統籌分配税款提供14％、81.5億以上，由地方政府自行另立紓困辦法，由地方政府自行調配，讓產業紓困更加精準到位

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國民黨彰化縣黨部主委、議員張錦昆表示，目前提升經濟無配套措施，基層各行各業哀鴻遍野，直接發放現金比較實在，刺激消費，帶動整體經濟往上提升。

黨團副書記者曹嘉豪表示，排隊買口罩的民眾相當辛苦，政府要苦民所苦，建議政府要改變發放方式或增加個人領取數量，才不會一天到晚在排隊。今天出席還有議員白玉如、顧黃水化議員、黃俊源等。

(中時 )