1輛自小客車等紅燈時遭貨車追撞，車子後半部幾乎全毀。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣高鐵大道太保花海路段今天上午9時22分許發生貨車追撞自小客車事故，因撞擊力道強，該輛有國民神車之稱的ALTIS後半部幾乎全毀，所幸後座沒有乘客，駕駛與副駕駛輕傷送醫，詳細事故原因尚在釐清中。

警方初步調查，自小客車當時正在等紅燈，大貨車疑似煞車不及追撞上當時正在等紅燈的自小客車，車子被撞往前衝了20幾公尺才停住，撞擊力道強導致小客車後車廂凹陷連後座車門都被擠壓變形，駕駛及副駕駛則因頭暈由救護車送往嘉義長庚醫院治療觀察。

(中時 )