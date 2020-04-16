停紅燈遭貨車追撞 國民神車後半部全毀 12:062020/04/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛自小客車等紅燈時遭貨車追撞，車子後半部幾乎全毀。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛自小客車等紅燈時遭貨車追撞，車子後半部幾乎全毀。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣高鐵大道太保花海路段今天上午9時22分許發生貨車追撞自小客車事故，因撞擊力道強，該輛有國民神車之稱的ALTIS後半部幾乎全毀，所幸後座沒有乘客，駕駛與副駕駛輕傷送醫，詳細事故原因尚在釐清中。 警方初步調查，自小客車當時正在等紅燈，大貨車疑似煞車不及追撞上當時正在等紅燈的自小客車，車子被撞往前衝了20幾公尺才停住，撞擊力道強導致小客車後車廂凹陷連後座車門都被擠壓變形，駕駛及副駕駛則因頭暈由救護車送往嘉義長庚醫院治療觀察。 (中時 ) #小客車 #追撞 #客車 #紅燈 #自小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕女騎士停等紅燈 慘遭公車追撞命危 23:252020/04/12 社會 他急煞伸手摸女同學胸部 結局意外 15:012020/04/13 日常 短評／女公關遇假關公 04:102020/04/14 時論廣場 自小客車衝撞民宅鐵門落跑 警方抽絲剝繭循線破案 10:112020/04/15 社會 《熱門族群》生醫個股題材燒 科妍、中天搶亮紅燈 10:342020/04/15 財經 汽車油耗數字看不懂？經濟部指南告訴你 17:142020/04/15 財經 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 莒光甜心主播淪小三！國軍婚外情近2年已4起 - 社會 這不犯法！？女士官玩中校肉棒檢認：不算通姦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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