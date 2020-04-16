眾達-KY(4977)目前復工狀況良好，蘇州廠預計在5月完全復工，但在新冠肺炎衝擊下，恐對400G產品進度造成影響，但今年100G產品陸續進入量產，將對今年營運注入實際貢獻，加上馬來西亞檳城廠亦加入產線，營運在全球陸續啟動5G建設下，仍可維持樂觀看待。

新冠肺炎疫情在全球延燒，恐影響到眾達-KY的400G光收發模組開發進度，但因100G單通道產品升級需求持續看好，去年第四季仍為試產階段，全年營收占比個位數，但目前已進入試量產階段，由於100G產品的ASP為25G與32G的3~4倍換算，故今年可望對眾達-KY帶來更明顯的實質貢獻。

眾達-KY蘇州廠3月底復工率已達75%，設備稼動率達70%，預期4月復工率可達90%，並可望在5月完全復工，馬來西亞檳城廠亦完成北美客戶認證，產線初期將以16G/32G測試為主，本季進入量產，未來目標單月10萬顆產能。

眾達-KY目前訂單能見度佳，受惠網路用量提升與資料中心增加將持續帶動高階光收發模組需求，32G產品在2020年營收比重將由2019年的20~30%顯著提高；而5G單一基地台前傳光收發模組用量為6~12個，日系設備商客戶將受惠於日本與韓國5G基礎建置而提高對25G需求，都將為眾達-KY營運持續注入動能。

眾達-KY今年32G光收發模組產品在穩定出貨，營收貢獻占比將持續拉高，100G單通道光收發模組則會是成長最快的產品，在訂單遞延效益持續放大且需求不變下，眾達-KY今年在大陸蘇州、台灣新竹與馬來西亞檳城3個生產基地的產能調配與供應鏈管理將是重點。

(時報資訊)