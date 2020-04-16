由高雄區有巢氏房屋與永慶不動產發起的「安家計畫，你委託-我捐款」，協助創世基金會植物人的公益募款活動持續擴大中；暨嘉南區有巢氏房屋加入後，有巢氏房屋民生敦北加盟店成為第一家響應此活動的台北門市！

自4/1至6/30止，只要客戶委託有巢氏房屋民生敦北加盟店，就會以客戶名義捐出300元給創世基金會，作為創世基金會服務的植物人購買尿布的經費。

有巢氏房屋民生敦北加盟店店東張宜羚表示：「每年4月到6月間，都會舉辦周年慶公益活動，感謝消費者的支持並回饋社會。今年剛好高雄區的夥伴們發起『安家計畫，你委託-我捐款』活動，我非常認同『和客戶一起做公益』的理念，加上我們店門口也長年設置創世基金會的捐款箱，因此決定響應高雄區與嘉南區夥伴們的善舉，讓小巢的愛南北串連，一起協助創世基金會照顧植物人！」

創世基金會表示：植物人需24小時包尿布，因此每月都需大量的尿布，創世基金會目前服務有800位植物人，每年大約需要3百萬片尿布。「安家計畫，你委託-我捐款」活動，就是希望為創世照顧的植物人朋友準備乾淨舒爽的生活，也降低弱勢家庭負擔。

有巢氏房屋民生敦北加盟店15年來已和陽光社會福利基金會、誠品文化藝術基金會等公益團體合作，將小巢的愛心散布至台灣社會的角落。(圖：有巢氏房屋提供)

民生敦北店是有巢氏房屋在松山區的第一家門市，到今年已經15周年了，年年皆熱衷公益，張宜羚說：「能為社區服務15年要感謝民生社區的鄰居們，及給我們機會服務的客戶們；除了捐款關懷植物人安養外，因新冠肺炎的疫情依舊壟罩，我們更準備了隨身茶樹酒精噴霧，免費提供給委託售屋的客戶，及民生敦北店15年來的成交客戶們，希望舒緩大家對疫情的擔憂。」

有巢氏房屋成立以來不僅提供專業房仲服務，更積極回應在地公益活動，長年關注獨居長者、身障家庭、偏鄉教育等社會議題。有巢氏房屋民生敦北加盟店則響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，落實小巢「社區專家」的品牌理念，年年舉辦公益回饋活動，15年來已和陽光社會福利基金會、誠品文化藝術基金會等公益團體合作，並與民生社區各鄰里一同協辦各式公益活動，回饋社區，將小巢的愛心散布至台灣社會的角落。

在民生社區深耕15年的有巢氏房屋民生敦北加盟店，年年舉辦公益活動，回饋社會。(圖：有巢氏房屋提供)

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(中時電子報)