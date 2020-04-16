全球新冠肺炎疫情發燒，各界對治療藥物抱高度期待，中化生(1762)宣布完成實驗室製程開發，成功合成3批99.72%的瑞德西韋原料藥開發，今日股價跳空漲停41.65元開出，多頭強力鎖在漲停板，至11:10，有超過7000張搶著想要買進。

目前針對治療新冠肺炎藥物尚未正式開發完成，不過，美藥廠Gilead的瑞德西韋，被視為治療新冠肺炎最有利藥物，中化生順利合成三批量「瑞德西韋」原料藥開發，純度為99.72％，但因開發案牽涉原廠Gilead製程專利，因此將先不量化發展，若是國家有所需求，再進行後續的規劃。

美國藥廠Gilead在2014年研發的對抗中東呼吸症候群(MERS)藥物「瑞德西韋」，用來針對伊波拉病毒及被認為可以有效抑制呼吸道上皮細胞中SARS病毒和MERS病毒的複製。由於目前尚未有專門針對新冠肺炎病毒的藥物出現，目前「瑞德西韋」被視為治療新冠肺炎的藥物，外界對此藥物抱有期待。加拿大亞伯達大學在日前發表的研究成果，也在理論上證實其確實可以有效抑制新冠肺炎病毒複製，成果已刊登於《生物化學期刊》。

(時報資訊)