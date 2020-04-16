永大(1507)公司派、市場派再槓上，市場派獨立董事黃福雄針對去年盈餘分配2.1元現金股息表示保留意見，使得永大去年股利案未獲通過。而公司兩名獨立董事陳世洋與陳麗秀則投下贊成票。

黃福雄指出，為延長觀察新冠肺炎對經營的影響，前次董事會已研議延後至4月底、5月初討論，才有充足資訊供董事會進行評估與決議。此外，即令本次會議決議通過分派數額，小股東仍有可能另行提案不同版本。若有小股東就股利政策提案，可作為未來董事會決策參考，因此對於去年度盈餘分派表示保留意見。

公司派兩名獨立董事陳世洋與陳麗秀則贊成董事會規劃案，其表示公司提供財務數據皆屬合理允當前提下，已考量現金流量壓力，配發與2019年每股盈餘相當現金股利後，台灣永大期末現金及約當現金餘額均較期初尚有增加。另一方面，今明兩年無對業務及投資重大現金需求，並考量股利平衡政策，董事會宜盡早確定分派數額。

永大去年股東會董監改選，公司經營權易主，原本市場派小勝成為公司派，但這次盈餘分配案雙方煙硝味再起，手上以日立為主的市場派股權多於公司派，是否今年捲土重來，還要看接下來發展。

(時報資訊)