資策會產業情報研究所(MIC)針對台灣網友網購行為進行大調查，已有高達92%網友下載使用實體零售通路App，普及率前五名為「全家(68.3%)」、「7-11(60.8%)」、「全聯(53.3%)」、「家樂福(37%)」與「屈臣氏(31%)」。調查顯示，近七成消費者最重視APP「行動會員卡」功能，可進行點數累積、查詢與兌換，網友重視其它功能尚有「消費紀錄查詢」、「行動支付」、「寄杯服務」與「禮券兌換」。資深產業分析師張筱祺表示，實用度前五名皆與消費者權益有關，而餐飲商品資訊、線上DM、門市據點等商家端資訊相對排名落後，業者開發或調整APP時可優先考量消費者需求心理。

根據資策會MIC調查，網友最常累積的前五大點數分別為「全聯(36.6%)」、「全家(24.2%)」、「Line Points(23.9%)」、「Happy Go(18.2%)」、「蝦皮/蝦幣(11.8%)」。

資深產業分析師張筱祺表示，「好集」與「好用」的正向循環是點數經濟的發展關鍵，現在透過手機集點可解決消費者過去實體卡片遺失導致集點中斷的痛點，加上點數逐漸走向各種跨界流通，不僅點數價值得以提升，預估也將帶動新一波的點數經濟熱潮。

另外，觀測百貨通路，根據資策會MIC近三年調查結果，發現消費者在百貨公司的消費模式已產生轉變，有目的性的採購成為消費者到百貨消費主因，調查顯示，目的性採購從2017年28.1%成長至2019年36.4%；相反的，逛街/路過採購比例從2017年44.2%下降至2019年28.2%，其它娛樂性人流如吃飯(24.9%)、看電影(8.6%)比例無太大變化，顯示以商圈影響或餐飲帶動零售的策略對百貨人流幫助有限，未來目的性採購如周年慶、參加品牌活動將成為引流關鍵，另外，百貨自身品牌力與忠誠顧客經營也是創造業績的重點方向。

(時報資訊)