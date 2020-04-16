網友發現謝霆鋒和王菲身上有同款髮箍。（圖／取自新浪娛樂；翻攝自搜狐娛樂微博）

天后王菲和謝霆鋒6年前世紀復合，去年底被網友瞎爆兩人分手，謝霆鋒隨即透過公司否認。最近謝霆鋒在網上直播下廚，宣傳自家品牌，眼尖網友發現謝霆鋒脖子上掛的黑色金屬髮箍和王菲先前被拍頭上戴的似乎是同款，狂猜是「情侶款小物」，但也有人吐槽說家裡的長輩也有類似髮箍。

因新冠肺炎疫情，謝霆鋒的餅乾品牌日前爆出在香港的分店接二連三歇業，全面退出實體店面市場，品牌公關當時證實此事，也透露未來也傾向和其他合適品牌異業結盟，並著重發展網購和宅配服務，餅乾品牌還是會繼續營運，不會放棄鋒味曲奇這塊招牌。

據《新浪娛樂》報導，謝霆鋒最近為宣傳自家品牌現身網上直播，有網友發現他脖子上掛著髮箍，與前陣子王菲被拍到所戴是同款，讚兩人隔空默默默曬恩愛，交往久了品味也相同，然也有網友笑太牽強：「全國怕是有兩億個情侶髮箍」、「這髮箍和我的也是情侶款」、「那個我也有同款」、「你這麼說我和謝霆鋒還同款空氣呢」。

(中時電子報)