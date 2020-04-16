立法院仍持續針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」進行協商，會中國民黨希望用納稅級距排富、發放現金紓困，總統蔡英文指出，國民黨把紓困期與振興期的政策搞混，酷碰券是在振興期的政策工具，「酷碰券就是鼓勵消費、增加消費，比起以前的消費券甚至現金來說效果更好」。

總統蔡英文及勞動部部長許銘春今天赴洛碁大飯店參訪，瞭解充電再出發實施計畫實施成效。

蔡英文會後受訪表示，疫情有分階段，第一階段就是正在做的紓困，等疫情緩和時，會進行拉抬經濟，最重要就是恢復消費甚至增加消費，因此祭出酷碰券，鼓勵消費、增加消費，「甚至比起以前的消費券甚至現金來說效果更好」。

蔡英文說，現在是紓困期，紓困期的政策工具很多元，如針對企業或其他弱勢所需要的援助有不同的政策工具如貸款、繳稅或其他方式等用多元手段達到紓困的目標，其中一項是現金的補助，是針對每一個需要的族群設計出現金的發放。她強調，不是不分對象的發放，政府要把資源放在最需要的人身上，如果是無分別的大灑幣的話，可能需要協助的人拿不到需要的現金補助與協助。

(中時 )