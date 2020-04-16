◎小燈泡案凶手免死 宅神50字酸爆

3歲女童小燈泡命案，高院更一審認定兇手王景玉惡性重大且有再犯高度風險，但因精神病症可在監禁期間矯治，將他判處無期徒刑。案經上訴，昨（15日）最高法院駁回確定，王景玉逃死確定。對此，「宅神」朱學恒在臉書發文讚嘆：「這邏輯太美了我不忍心看」。

◎再創新高 放無薪假逾1.4萬人

勞動部今天發布無薪假最新統計，有588家事業單位、14000餘人遭放無薪假，總統蔡英文與勞動部部長許銘春今天赴北部實施無薪假（減班休息）人數最多的「洛碁大飯店」訪視其辦理「充電再出發」訓練計畫情況。

◎桃機入境人數掛零 將關20個登機門

新冠肺炎衝擊全球旅遊業與航空業，桃園機場入境人數從10幾萬跌到低於1000人，第1航廈甚至整日掛0，交通部拍板桃園國際機場公司提報的方案，關閉20個登機門減輕營運壓力。

◎漢來海港Buffet 精品甜點吃到飽

新冠肺炎疫情未止，民眾持續焦慮，何以解憂？或許吃甜點可以釋放壓力、帶給人們好心情，為此漢來美食餐飲集團旗下〈漢來海港〉自助餐廳請來台中〈樂沐〉法式餐廳日籍甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka)跨刀，以甜酒釀、毛豆、白木耳、旦蕉、大黃根等台灣在地、且具提升免疫力的食材入味，設計推出12道名款「療癒系」甜點，並自4月17日起在全台7家〈漢來海港〉餐廳供應至5月10日，讓食客吃到飽，藉此「逼催」在家悶很久的Buffet控走出家門，以吃療癒。

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(中時電子報)