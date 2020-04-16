市議會副議長顏莉敏說，中央政府的口罩政策根本沒有苦民所苦。（陳世宗攝）

市議員黃馨慧表示，蔡英文總統要想想金融海嘯時她說過的話。（陳世宗攝）

台中市游泳池同業協劉總幹事劉家豪表示，請直接做水電與場租的補助，讓我們可以活下去。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團議員16日召開記者會，全體黨員高呼「紓困發現金、防疫要口罩！」口號，呼籲中央民進黨政府要懸崖勒馬、不要為了面子堅持錯誤的政策方向，趕緊研議具體且全面發放現金政策，才能讓企業與民眾度過這個階段的難關！

市議會副議長顏莉敏說，現在許多產業停擺、企業停業、勞工失業，這些民眾很多都沒有收入、吃老本，怎麼有錢再去花4000折抵1000、花2萬才有5000元的折抵。每天有許多民眾大排長龍領中央所配給的口罩，中央政府的人都不知道當中有些民眾需要請假，請假要扣薪水或沒有收入，中央政府的口罩政策根本沒有苦民所苦。

國民黨團執行長吳瓊華指出，很多長輩都還得辛苦出門排隊領口罩，中央政府卻大手筆捐給外國，只有蔡英文1人獲得名聲，中央要真正為百姓考量。紓困的重點在救急，獎勵或減稅那是後面階段的事情。

市議員李中說，世界各國都在發現金，「現金為王、Cash is King」，美國聯準會準備要發行七兆美金，因為美國要求企業不要裁員，政府補助企業發給員工六成薪資，另外，每個人現在可以領到1200美元的現金，我們的中央政府既然喜歡學美國，就要學徹底一點。另外，世界貨幣組織(IMF)預估台灣的經濟成長率會從1.9％修正為負4％（減少5.9％），這是很嚴重的事情。

楊正中表示，發現金有那麼困難嗎？複雜的事情就要簡單化！但中央笨蛋政府是把簡單的事情複雜化、困難化，現在百業蕭條，老百姓正面臨生活無著的境地，我們要的是政府有效率地把現金發給企業、發給老百姓手上，讓老百姓安心過生活，這才是有為的政府應該做的事。

張瀞分說，我們的訴求很簡單，發現金、發口罩，這是全民的訴求，這段時間的防疫大戰其實是口罩大戰，大排長龍的景象已經是世界奇蹟，呼籲中央政府要趕快轉彎，不要利用口罩在國際打媒體戰。

黃健豪說，疫情爆發到現在，國民黨的紓困主張就是要發現金，上週行政院長蘇貞昌還在酸說發現金民眾會把錢存起來，昨晚卻和蔡英文總統在臉書貼文偷換概念。國民黨主張排富、主動、普及，財政部有所有民眾的資料，可以主動算出哪些人需要排富。目前行政院的版本只有210萬人需要紓困，但依照資料，有394萬人薪資不到49萬，523萬人平均薪資不到63萬，他們都是受衝擊的對象，呼籲蔡政府要盡快改弦易轍，盡快擬定發放現金的妥適政策。

沈佑蓮表示，國軍有18萬人，但目前每天只領到四萬多片口罩，國軍是集中管理，國軍身體健康才能保衛國家，因此，呼籲政府除了要顧民間需求的口罩外，也要為軍人思考，我們的國家才有戰力。

市議員黃馨慧表示，受影響的企業有幾家，怎麼樣去認定？哪些是不受到波及？目前蔡政府的短期黑箱紓困根本沒有效果，請提出更實際可以幫助企業與勞工的政策，請蔡英文發發慈悲心、不要再沽名釣譽。朱暖英議員表示，很多民眾在放無薪假，他們最需要現金。蔡英文總統要想想金融海嘯時她說過的話。

市議員賴義鍠議員說，他首先要肯定國民黨進步了，四月七日江主席來台中市議會國民黨團拜會，現場議員提出「發現金、送口罩、救台灣」，很快就形成共識，這點要大力肯定。第二點，他認為光是口罩徵用29家，其他51家不徵用，這就讓人民對蔡政府不信任，現在紓困的鉅額經費掌握在她手裡，誰敢信任？

台中市游泳池同業協劉總幹事劉家豪表示，他們的會員有30幾家、4家運動中心，目前一般會員每月虧損約50-80萬，運動中心150-200萬，目前還沒有看到政府伸出援手、提出具體協助業者方案，被動申請門檻高，會讓我們歇業、停業。請直接做水電與場租的補助，讓我們可以活下去。

(中時 )