臺灣新冠肺炎確診數趨緩，經濟紓困聲浪隨之而起，國民黨臺南市黨部主委謝龍介16日率領國民黨臺南市議會黨團，找來民間業者訴苦，聯席要求政府「紓困發現金、防疫要口罩」。民進黨團回應蔡英文總統已在臉書表明先發現金再發酷碰券立場，謝龍介表示，國民黨版本強調人民收入在一定水平以下，不需審查一率發放。

謝龍介16日上午帶領8位國民黨議員召開說明會，表明國民黨立場，強烈要求執政黨政府在紓困上，應以發現金取代發酷碰券，民進黨團隨即以蔡英文臉書回應政府已承諾先發現金再發酷碰券。

針對發現金，兩黨都有排富條款，差別在國民黨版本只要人民收入在一定水平以下，一率不需政府審查，直接發放，此舉對人民更友善，民進黨版本則還需經過審查才能核準。

謝龍介表示，最近3周來，國民黨提出用發現金來紓困，民進黨卻一直要作酷碰券，照酷碰券的制度，人民要花4000元才能有1000元的優惠，根本不符民情。

針對口罩發放，謝龍介提出即刻起應由鄰里系統直接免費發送給人民，讓每人在每兩周就可拿到一批口罩，解決長輩排隊買口罩的問題。

臺南市遊覽車公會理事周姓男子訴苦，他稱遊覽車公司生意冷清，每月卻要照時發薪水，政府只免除燃料稅，但牌照稅仍要繳一半，他建議牌照稅也要免除。

旅行社陳姓男領隊表示，現在已有很多同行因為沒遊客帶，被迫轉行或失業，政府的紓困方案根本不夠。他語帶酸言表示，酷碰券應該讓有錢人來用，收入在水準以下的人民要全面發現金。

民進黨團總召邱莉莉諷刺回應，國民黨應將不當黨產盡快賣掉，換成現金與口罩發給民眾。

臺南市勞工局表示，無薪假已改稱「減班休息」，臺南市至3月底共有809人實施減班休息，臺南市勞工局推動為期3個月的防疫安心計畫，共200名額，第一波50個名額先上工，另外針對遭減班休息與失業的勞工，向中央爭取安心即時上工計畫共1150個名額。

(中時 )