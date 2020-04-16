網路上口罩來源不行，民眾若上網隨意購買風險相當高。（刑事局電信偵查大隊第三隊提供／袁庭堯高雄傳真）

口罩供不應求，詐騙亂象也層出不窮。台南陳姓女子在網路上以一片10元高價販售假醫療級防塵口罩，被刑事局電信偵查大隊第三隊約談、移送偵辦。彰化施姓男子則涉嫌詐騙民眾、販賣一盒僅有數個口罩的紙盒，遭高雄地檢署逮獲後以5萬元交保。

新冠肺炎肆虐之際，醫療口罩在台灣仍屬管制物品。家住台南的陳女在臉書上號召團購，強調自己有門路拿到「醫療級」口罩，售價一盒50片、500元。

電信偵查大隊第三隊日前在網路上發現陳女發文，循線傳喚她到案。陳女坦承今年3月向網購業者購買一般防塵口罩，再於臉書、LINE等頁面以雙倍價格販賣牟利，被警方依詐欺罪、藥事法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台南地檢署偵辦。

高雄地檢署日前則自「大高雄地區民生安全聯繫平台」接獲民眾報案情資，指稱在「Yahoo拍賣」網站向一名賣家購買數盒口罩，結果收貨時打開一看、紙盒內僅有數片口罩和餅乾1小包。

檢察官指揮專案小組進行蒐證，13日至彰化縣拘提施姓男子，在其住處搜出行動電話、交換便紙箱、口罩632片及存摺等相關證物。

經查，施男在拍賣網站上刊登廣告，以每盒50片、279元價格販售，但疑似出貨不實，40多位民眾收到貨品時才發現被騙。檢方估計施男詐騙金額至少2萬餘元，偵訊後以5萬元交保，全案持續擴大清查中。

(中時 )