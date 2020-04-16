（聯電總經理簡山傑（圖左）代表公司捐贈3台新型紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院，台北慈濟醫院院長趙有誠（圖右）表達誠摯感謝。圖／業者提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，台灣企業與醫護團隊同心抗疫。晶圓專工大廠聯電捐贈3台新型紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院，提升臨床感控成效。4月15日，台北慈濟醫院舉行感謝儀式，趙有誠院長致贈感謝狀，代表全院同仁、病患與家屬表達誠摯感謝。

趙有誠指出，過往聯電董事長洪嘉聰就非常樂善布施，本次防疫期間又捐贈新型紫外線消毒機器人，更是扮演「及時雨」的角色，相信未來，在醫護人員與機器的雙重滅菌保護下，病人將擁有最安全、最高品質的治療環境。

疫情爆發以來，聯電即支援大量體溫計、呼吸器的IC晶片製作，面臨全球防疫物資短缺的困境，更進一步思考如何快速支援前線醫護，協助控管疫情。

聯電總經理簡山傑表示，紫外線消毒機器人能運用紫外線光束大範圍、快速地消除醫院、開刀房內、器皿內的病毒，減輕醫護日常消毒工作的負擔，讓前線人員留有更多時間照顧病患，免除後顧之憂。藉由捐贈行動，聯電略盡棉薄之力，善盡社會公民責任，希望發揮拋磚引玉效果，讓更多企業共襄盛舉，主動參與防疫。

醫院環境清消除了傳統方式外，再透過新型紫外線消毒機器人強化清消，能加倍保障同仁與病患的安全。儀式同時邀請內科加護病房蘇文麟主任，針對單位內使用機器人消毒的前後成效、病菌量分析、使用者回饋予以報告，提供實質回饋。

新型紫外線消毒機器人不僅降低院內感染的可能性，乾淨的環境也讓前線醫護同仁倍感安心。台北慈濟醫院與聯電團隊攜手為民眾的健康努力，期盼台灣與全球各國疫情消弭、人人平安。

(工商 )