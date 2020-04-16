4月起政府下重令「社交距離」以及自助餐餐廳僅能坐席50%、不能滿席前提下，百貨業估計以往年年客滿訂不到的母親節大餐勢必不會客滿，包括新光三越、遠百等館內餐飲業者均循農曆春節年菜檔期，提前推出母親節套餐外帶預購。

新光三越信義新天地指出，信義區14棟百貨商場超過300家餐飲業者的餐廳坐席都要少一半，且「社交距離」室內1.5公尺的政策一出，讓消費者上百貨吃館子的有疑心，為此，新光三越說服館內餐廳與美食街推出員工便當與商務便當等，甚至在母親節大餐「不能客滿」前提下，開放外帶預購。

新光三越信義新天地指出，疫情改變消費型態，也帶動另一波「宅在家商機」，3月以來，居家健身買氣飆升，包括健走機、跑步機成長5成，運動服飾、按摩槍等亦有雙位數增加，因應居家工作以及看劇熱潮，帶動3C平板及人體工學椅銷售倍數成長，而近期自宅烘焙議題及自製400次咖啡夯，烘焙小家電銷售亦翻倍，加上宅配補貨、在家吃名菜成新需求，線上購、skm eat搶雲端戰場，業績亦有10倍成長，而4月便當一天銷售亦超過500個。

遠百指出，目前母親節訂餐還未開始，但相對在不能滿席的前提下，估計外帶訂餐的比例會大增，林彰豐指出，多數餐廳均有外送，以外送前三名的鼎泰豐等為例，3月業績還有正成長，即使每日席位少三分之一，但外送貢獻超過六成，亦促成正成長，預期外帶增加，有望挹注4月業績表現。

(工商 )