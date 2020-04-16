台紙（1902）今（16）日股東臨時會通過以每股20.8元價格完成股權轉換，轉換為新誠資產管理公司100％子公司案私有化，最快6月1日下市。

台紙今日在出席股數82.78％下召開今年第一次股東臨時會，由獨董陳增雄主持，逐案表決通過公司轉換為新誠資產管理公司100％子公司案、擬終止上市暨撤銷公開發行案，分別以出席股東96.8％、95.05％投票同意，台紙預計最快在轉換基準日6月1日，用每股20.8元轉換價格完成股權轉換，轉換價格較2019年每股淨值15.73元高出32.23％，以15日收盤價20.45元，溢價幅度1.71％。

台紙去年合併營收47.64億元，母公司業主稅後淨利3.75億元、每股稅後盈餘 0.93元，分別較2018年減少9.35％、9.71％，整體獲利表現受到業外收益減少、營業費用較前年的3.83億元大增43.98％達5.51億元影響。

台紙表示，去年台紙越南紙器事業、台灣化工事業、休閒事業三大本業營收比重為74.96％、17.69％、7.35％，業務轉型效益仍待突破，鑒於公司短期營運難有大幅度成長，加上轉換價格位於歷史股價相對高檔位置，是此次兩案獲得95％以上股東同意支持私有化的關鍵。

(工商 )