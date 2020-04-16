國家通訊傳播委員會（NCC）15日日公布5家行動寬頻業者之行動上網速率量測統計結果，各縣市4G移動量測平均下載速率則介於38.71~69.03Mbps，全國4G定點量測平均下載速率提升到108.33Mbps，較前期前（2018）年度量測結果95.42Mbps提高13.53%。

NCC測量數據顯示，2019年4G移動上網速度近4年來已經提升逾99％。（圖／NCC）

NCC說明，此次行動上網定點量測統計由專業量測人員至全國7,851個戶外區域，包含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站及百貨公司等區域進行量測，結果顯示4G全國平均下載與上傳速率分別為108.33Mbps與27.18Mbps、雲端下載速率為95.64Mbps。

在移動測量方面，量測人員於各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，並於高鐵、台鐵、台北捷運及高雄捷運列車內進行量測。各縣市主要道路之4G平均下載速率為38.71Mbps~69.03Mbps、大眾運輸之4G平均下載速率為36.46Mbps~124.77Mbps。

NCC測量也顯示，台鐵因南迴線訊號尚未完全改善，其語音及數據中斷次數較高。此外，4G用戶數整體係由107年10月之2,690萬戶增加至108年11月之2,926萬戶，增幅為8.77％，顯示行動寬頻業者隨用戶數成長仍持續積極建設高速行動寬頻網路。

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(中時電子報)