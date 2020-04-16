《華爾街日報》引述美國國務院即將公佈的一份新軍控報告顯示，中國可能正在秘密進行小型核子武器試驗。儘管北京方面堅稱中國嚴格遵守一項禁止一切核子試驗的國際協議。

即將發佈的這份報告沒有提供證據證明中國違反了對維持該協議的承諾，但報告提到一系列活動，令人擔心北京方面可能沒有遵守零當量核武器試驗禁令。

這些擔憂源於中國羅布泊試驗場的頻繁活動、現場的廣泛挖掘，以及中國據稱使用特殊的密室來控制爆炸規模。

報告指出，華盛頓政府未有證據證實北京實質違反軍備控制條約，但對中國連串毫無益處的舉動，並且可能沒有遵守核試條約仍然感到關注。

據報，美國政府針對中國的有關指控內容概要，是以公開形式被編排在每年發表的軍備控制檢討報告中，事件預料加劇美中緊張關係，兩國近期圍繞新冠肺炎疫情、貿易問題以及南海爭端展開角力。

另一個引起美國懷疑的因素是，過去幾年，中國境內旨在檢測放射性物質排放和地震震動的監測站的資料傳輸受到干擾。

(中時 )