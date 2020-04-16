美國面臨全球確診新冠病毒的人數與死亡人數皆排首位的情況，總統川普將矛頭對準世界衛生組織，不僅批其「以大陸為中心」，並指責WHO在通報疫情資訊時有失職責，並決定中斷對其資助。而白宮再接力指控，並以台灣向WHO通報「可能人傳人」一事為證，追究WHO管理不善以及隱瞞疫情傳播的責任。

白宮15日發布新聞稿，進一步說明川普關於中止對WHO資助的決策。白宮指出，美國納稅人每年須向WHO捐出4億至5億美元，但WHO卻未善加運用；相反的，大陸的捐助僅不到美國十分之一，美國人民應該獲得WHO更好的對待，故直到WHO不當管理、隱瞞事實等失敗進一步調查完後，美國不再提供其經費。

接著指出，美方將調查WHO應對新冠病毒一連串的失敗，指出WHO走錯一步後，用更多隱瞞掩飾先前過錯。白宮說，即使大陸所提供的資金僅有美國的一小部分，整個WHO對大陸政府展現了「危險的偏向」；並以台灣在去年12月31日向WHO通報「可能人傳人」但遭WHO「已讀不回」、拒絕將其諸於眾為證，說明WHO失職。

白宮表示，WHO在整個1月一再讚揚大陸政府的應對，並宣稱並無人傳人跡象，即使在武漢的醫生們早已提出警告，並於22日宣布新冠病毒並未對全球造成「國際關注的突發公共衛生事件」，不但在記者會上高度讚揚大陸政府，且將政治正確至於保命措施之上，反對其成員國實施旅行禁令，而這一點剛好也受到大陸所大力支持，並且進一步導致病毒全球擴散。

白宮指出，WHO長期以來有結構上的問題，例如確保正確資訊以及會員國之間資訊透明，這也容易導致不實訊息以及政治影響介入，而WHO在疫情上的因應也顯示，並未對新冠肺炎這類嚴重傳染病危機做好預防、及時發現與因應的準備；在這組織能重拾信用之前，這一點必須被提出來。

美國也同時呼籲提升資訊透明分享、要求會員國必須遵守國際衛生規範並且為此負責等改革，以及反對大陸過度影響此一組織。

(中時電子報)