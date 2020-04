蘋果(Apple Inc.)在 15 日晚間突襲發表第 2 代 iPhone SE,為久候這一款平價神機的朋友,一解相思。新機以 NT$ 14500 的價格推出,性價比(C/P值)相當高。而且如果你想要為第 2 代 iPhone SE 搭配完整的保護周邊,蘋果官網也都為你預備好了。

針對第 2 代 iPhone SE,蘋果在官網推出了矽膠保護殼、皮革保護殼兩種款式的保護周邊。矽膠保護殼共有仙人掌色、葡萄柚(NT$1490),選購每一個 PRODUCT RED 的產品,蘋果都會捐出部分收益給全球基金(抗擊愛滋病、結核病和瘧疾全球基金,The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria,簡稱 The Global Fund,全球基金)。除了這兩種保護殼之外,還有適用於同時適用於第 2 代 iPhone SE、iPhone 8 與 iPhone 7 的 Belkin InvisiGlass Ultra 螢幕保護貼(NT$1390)。目前這三款專屬周邊都已可訂購,當然也可以等第 2 代 iPhone SE 在台灣開放預購之際,再一同購買就好。

第 2 代 iPhone SE 保護周邊已經在蘋果官網上架。(摘自蘋果官網)

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型,並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇,售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列, 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂,並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市!購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)